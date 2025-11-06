كريم رمزي: الأهلي استحق الفوز رغم غياب المهاجم.. وتريزيجيه وزيزو وبن شرقي قدموا مباراة محترمة

أعرب الإعلامي كريم رمزي عن إشادته بالمستوى الذي ظهر به الثلاثي تريزيجيه وزيزو وأشرف بن شرقي خلال المباراة التي جمعت الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنهم قدموا “مباراة محترمة جدًا”.

وقال رمزي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تريزيجيه وزيزو وبن شرقي عملوا مباراة محترمة جدًا، الأهلي استحق الفوز، وسيراميكا كليوباترا كانوا أقل من المتوقع، جاراديشار سجل هدف الفوز، بس الأهلي من غير مهاجم".

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.

قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل الهدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.