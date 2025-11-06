اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز

أهدر سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك فرصة ثمينة كانت كفيلة بحسم المواجهة لصالح فريقه أمام بيراميدز، وذلك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وفي المقابل، ضيّع البرازيلي إيفرتون داسيلفا لاعب بيراميدز فرصة خطيرة كادت تمنح فريقه التقدم، بعدما انفرد بالمرمى وأطاح بالكرة خارج الشباك، لتظل الإثارة حاضرة بين الفريقين دون أن تُترجم إلى أهداف.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وجاء تشكيل الزمالك في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

ويجلس على دكة البدلاء كل من: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، وسيف الجزيري.