بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة المدافع محمود مرعي على مستوى العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري باستاد آل نهيان في أبوظبي.

وحل المدافع علي جبر قائد الفريق بديلا لمحمود مرعي في الشوط الثاني من اللقاء.

المنيري أوضح أن مرعي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

البدلاء: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، سيف الجزيري

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو، مروان حمدي

طاقم تحكيم المباراة