السوبر المصري | توروب: حققنا فوزًا مهمًّا أمام سيراميكا كليوباترا .. وهدفنا التتويج باللقب

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، مؤكدًا أن الهدف منذ البداية كان واضحًا وهو الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حققنا فوزًا مهمًّا أمام فريق قوي ومنظم، ونجحنا في السيطرة على مجريات المباراة باستثناء الدقائق العشر الأخيرة، لكن بشكل عام كنا الفريق الأكثر استحواذًا وصناعة للفرص».

وأضاف: «قدمنا أداءً قويًّا، ودائمًا المباريات الكبيرة تحتاج إلى لاعبين كبار، واليوم أثبت الدفاع تماسكه وقدم أداءً مميزًا. نعمل باستمرار على تطوير الجانب البدني من مباراة لأخرى».

وأشار المدير الفني إلى أن الفوز يمنح اللاعبين دفعة قوية من الثقة، موضحًا: «سجلنا هدفين، وشاهدت لاعبين يؤدون بكل إخلاص ويبذلون أقصى ما لديهم من جهد داخل الملعب».

وعن جراديشار ، قال توروب: «قدم مباراة جيدة، وتم استبداله للحفاظ عليه بسبب الإجهاد، لكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في النهائي».

واختتم حديثه قائلًا: «نحن معتادون على الضغوط، سواء كجهاز فني أو لاعبين، وهي دائمًا دافع وحافز لتحقيق النجاح. هدفنا الآن هو التتويج بالبطولة، وسنواصل العمل لتطوير الأداء والوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه».