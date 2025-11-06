الشناوي: حققنا المطلوب أمام سيراميكا.. وهدفنا الفوز باللقب

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزا مهما على حساب سيراميكا كيلوباترا، وحقق هدفه بالفوز ‏والتأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.‏

وأوضح: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة والتزموا بتعليمات الجهاز الفني، وحققنا المطلوب من المباراة، ونسعى بقوة للفوز بالبطولة».‏

وأضاف: «جمهور الأهلي يساندنا دائما، وهو المحرك الأساسي لكل الانتصارات والبطولات، ونسعى بقوة لإسعادهم من خلال ‏التتويج بالألقاب، وأهم ما يشغلنا دائما حصد الإنجازات من أجلهم».‏

وأشار الشناوي إلى إن الأهلي يسعى بكل قوة للفوز ببطولة السوبر، والفريق جاهز لمواجهة أي منافس خلال المباراة النهائية».‏

وتوجه قائد الفريق بالشكر للقائمين على تنظيم البطولة، خاصة من الجانب الإماراتي الذي وفر كل الإمكانيات لنجاح البطولة، ‏متمنيا أن ينجح الأهلي في الفوز بالكأس، وإضافة لقب جديد من السوبر المصري إلى خزائنه.‏