وزير العدل يبحث مع السفير الايرلندي التعاون في مجال القضايا المدنية

استقبل اليوم الأثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة السفير أيدن أوهارا سفير ايرلندا، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين .

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير ، مُشيدًا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي في القضايا المدنية .

ومن جانبه أبدى السفير سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.