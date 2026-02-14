تشكيل مباراة أستون فيلا ونيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:
حراسة المرمى: بيزوت.
خط الدفاع: دين - توريس - ليندلوف - بوجاردي.
خط الوسط: لويز - أونانا - بايلي - باركلي - روجرز.
خط الهجوم: تامي أبراهام.
فيما جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: رامسديل.
خط الدفاع: تريبير - ثياو - برن - هال.
خط الوسط: وصالو - تونالي - رامزي.
خط الهجوم: مورفي - فولتيماد - بارنز.