تشكيل بيراميدز في مواجهة باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة باور ديناموز بطل زامبيا في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: حامد حمدان - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي- يوسف شيكا - مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - باسكال فيري - دودو الجباس - محمود زلاكة. مروان حمدي