جراديشار يسجل هدف التقدم للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تقدم جراديشار للنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة حاليا على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وسجل السلوفيني جراديشار هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.

وكان الشوط الأول انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

تقدم الأهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.

وخلال الشوط الأول حاول الأهلي بعدة فرصة على مرمى سيراميكا كليوباترا لكن فشلت المحاولات أمام تصديات محمد بسام.

وتنوعت فرص الأهلي بين التسديد من خارج المنطقة من جانب تريزيجيه ومروان عطية ولكن غاب عنهم الاتقان بجانب كرات عرضية لم تصل لرأس المهاجمين باستثناء كرة الهدف.

واستحوذ الأهلي على الكرة بنسبة وصلت لـ 51% مقابل 49 %.

ووصل إجمالي التسديدات من جانب الاهلي لـ 8 مقابل تسديدة وحيدة لـ سيراميكا كليوباترا.

وخلال ال45 دقيقة حصل الأهلي على 8 كرات ركنية مقابل كرة وحيدة لسيراميكا وهو ما يترجم حجم سيطرة الأحمر.