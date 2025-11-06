قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
غدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي
القهوة وضغط الدم.. متى تصبح خطرًا على صحتك؟
قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
أسعار البنزين والسولار الخميس 6 نوفمبر 2025 .. ثبات جديد في محطات الوقود
فيفا يوقف قيد الزمالك مجددًا رغم التأهل لنهائي السوبر
قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم: تريزيجيه خطف الأنظار بالأهلي .. وسيراميكا كليوباترا فريق محترم

اشرف قاسم
اشرف قاسم
إسلام مقلد

أكد الكابتن أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي قدم أداءً مميزًا في أول 25 دقيقة من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن الفريق كان الأكثر ضغطًا وخطورة خلال تلك الفترة.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:"الأهلي بدأ اللقاء بشكل قوي وكان الأكثر سيطرة في أول 25 دقيقة، وبعد تسجيل الهدف الأول تراجع الأداء قليلًا، خاصة وأن سيراميكا فريق قوي ويقوده مدير فني مميز هو الكابتن علي ماهر".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن كوكا ومحمد هاني قدما أداءً جيدًا خلال المباراة، مشيرًا إلى أن هدف الأهلي الأول جاء من عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو سجلها تريزيجيه ببراعة.

وأوضح قاسم أن الأهلي استحق الفوز، وأن النتيجة كانت عادلة إلى حد كبير، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن لقطة الجدل الخاصة باحتمالية وجود ضربة جزاء لسيراميكا في نهاية اللقاء.

وأشار إلى أن ارتفاع مستوى الثنائي أليو ديانج ومروان عطية كان له تأثير واضح على تحسن أداء الأهلي في المباريات الأخيرة، حيث ساهم الثنائي في زيادة الفاعلية الهجومية من خلال الأداء القوي في الجانب الدفاعي.

واختتم قاسم تصريحاته قائلًا: "الأهلي دائمًا ما تتاح له فرص عديدة خلال المباريات، ومن الطبيعي أن يهدر بعضها، فهذه هي كرة القدم، الأهم هو القدرة على استغلال الفرص الحاسمة، وهو ما فعله تريزيجيه بعدما تعامل ببراعة مع عرضية زيزو وسجل هدفًا رائعًا منح فريقه الأفضلية".

وأكد أشرف قاسم في ختام حديثه أن الأهلي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك تطورًا واضحًا في الأداء الجماعي، خصوصًا في وسط الملعب بفضل الانسجام بين اللاعبين وارتفاع مستوى بعض العناصر الأساسية.

وأشار إلى أن الثبات الفني والإداري داخل النادي الأهلي يساعد الفريق على الحفاظ على تركيزه وتحقيق نتائج إيجابية، متوقعًا أن يظهر الفريق بشكل أقوى في المباريات المقبلة سواء محليًا أو أفريقيًا.

أشرف قاسم الزمالك منتخب مصر الأهلي سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

الحاج علي صاحب محل أبو رجيلة

انتقام تأخر 16 عاما .. القصة الكاملة لمقتل الحاج علي صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان ولغز زواج "ابنة المتهم".. صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بالمحلة ويستمع لشكاوى المرضى

انتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. 775 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال 6.5 مليون ناخب في الجيزة

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد