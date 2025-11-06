أشرف قاسم: تريزيجيه خطف الأنظار بالأهلي .. وسيراميكا كليوباترا فريق محترم

أكد الكابتن أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي قدم أداءً مميزًا في أول 25 دقيقة من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن الفريق كان الأكثر ضغطًا وخطورة خلال تلك الفترة.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:"الأهلي بدأ اللقاء بشكل قوي وكان الأكثر سيطرة في أول 25 دقيقة، وبعد تسجيل الهدف الأول تراجع الأداء قليلًا، خاصة وأن سيراميكا فريق قوي ويقوده مدير فني مميز هو الكابتن علي ماهر".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن كوكا ومحمد هاني قدما أداءً جيدًا خلال المباراة، مشيرًا إلى أن هدف الأهلي الأول جاء من عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو سجلها تريزيجيه ببراعة.

وأوضح قاسم أن الأهلي استحق الفوز، وأن النتيجة كانت عادلة إلى حد كبير، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن لقطة الجدل الخاصة باحتمالية وجود ضربة جزاء لسيراميكا في نهاية اللقاء.

وأشار إلى أن ارتفاع مستوى الثنائي أليو ديانج ومروان عطية كان له تأثير واضح على تحسن أداء الأهلي في المباريات الأخيرة، حيث ساهم الثنائي في زيادة الفاعلية الهجومية من خلال الأداء القوي في الجانب الدفاعي.

واختتم قاسم تصريحاته قائلًا: "الأهلي دائمًا ما تتاح له فرص عديدة خلال المباريات، ومن الطبيعي أن يهدر بعضها، فهذه هي كرة القدم، الأهم هو القدرة على استغلال الفرص الحاسمة، وهو ما فعله تريزيجيه بعدما تعامل ببراعة مع عرضية زيزو وسجل هدفًا رائعًا منح فريقه الأفضلية".

وأكد أشرف قاسم في ختام حديثه أن الأهلي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك تطورًا واضحًا في الأداء الجماعي، خصوصًا في وسط الملعب بفضل الانسجام بين اللاعبين وارتفاع مستوى بعض العناصر الأساسية.

وأشار إلى أن الثبات الفني والإداري داخل النادي الأهلي يساعد الفريق على الحفاظ على تركيزه وتحقيق نتائج إيجابية، متوقعًا أن يظهر الفريق بشكل أقوى في المباريات المقبلة سواء محليًا أو أفريقيًا.