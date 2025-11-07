سر غضب توروب خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أشاد محمد غنيم، الناقد الرياضي، بالمستوى الفني الكبير الذي شهدته مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري،



وقال غنيم خلال مداخلته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه أحمد دياب، على قناة صدى البلد، إن المباراة جاءت غاية في القوة والإثارة على عكس لقاء الزمالك وبيراميدز الذي اتسم بالتحفظ والهدوء التكتيكي من الجانبين.

وأوضح غنيم أن الزمالك حقق هدفه الرئيسي من مباراته أمام بيراميدز بالوصول إلى ركلات الترجيح، التي حسمت تأهله إلى النهائي، مشيدًا في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدمته جماهير الزمالك للاعبيها طوال اللقاء، ما ساهم في رفع معنويات الفريق.

وأضاف الناقد الرياضي أن الأهلي تجاوز عقبة سيراميكا بصعوبة رغم تفوقه الفني في بعض فترات المباراة، مشيرًا إلى أن أداء الفريق الأحمر تأثر بالضغط الكبير ورغبة اللاعبين في حسم التأهل سريعًا.

واختتم غنيم تصريحاته، مؤكدًا أن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، بدا غاضبًا طوال أحداث المباراة، بسبب رغبته القوية في تحقيق الفوز والعبور إلى النهائي، خاصة بعد تعثر الفريق في الدوري، ورغبته في استعادة الثقة عبر لقب السوبر المصري.

