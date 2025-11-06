موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

حجز نادي الزمالك بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعد فوزه المثير على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء تأهل الزمالك ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في نفس اليوم.

وتُقام بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.