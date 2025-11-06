عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك

أعرب محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز المثير على بيراميدز بركلات الترجيح، مؤكدًا أن جميع حراس الزمالك على مستوى عالٍ من الجاهزية والمسؤولية.

وقال عواد في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "سعيد للغاية بهذا الفوز والتأهل للنهائي، حراس الزمالك دائمًا مستعدون لأي اختبار، وكل من يشارك يُثبت أنه على قدر المسؤولية، وهذه روح الفريق التي نعيشها داخل النادي".

وأضاف حارس الزمالك: "لكل حارس طريقته في التصدي لركلات الترجيح، وأنا أبذل أقصى ما لدي في التدريبات وأسعى باستمرار لإثبات ذاتي وإظهار قدراتي كلما حصلت على الفرصة".

وأشار عواد إلى أن الجهاز الفني للفريق عمل بجدية على دراسة لاعبي بيراميدز قبل المباراة، موضحًا: "درسنا لاعبي بيراميدز بالفيديو مع مدرب الحراس رغم ضيق الوقت، والحمد لله وُفقت في اللقاء، ونجحنا في تحقيق هدفنا بالتأهل للنهائي".

وعن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي السوبر، قال عواد: "مباراة كبيرة بكل المقاييس، نتطلع لتحقيق الفوز والتتويج باللقب من أجل إسعاد جماهير الزمالك التي تساندنا دائمًا. سبق وأن ضحيت كثيرًا للبقاء في النادي، وسأظل أقاتل لأثبت أنني أستحق ثقتهم عندما تتاح لي الفرصة".

يُذكر أن الزمالك حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي احتضنها استاد آل نهيان، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي الأهلي في لقاء منتظر بين قطبي الكرة المصرية.