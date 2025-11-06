قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الجزيري: هزيمة بيراميدز مستحقة .. وهدفنا إسعاد الجماهير بالتتويج على حساب الأهلي

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
إسلام مقلد

أبدى التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز المثير على بيراميدز بركلات الترجيح، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق الهدف المنشود رغم صعوبة اللقاء.

وقال الجزيري في تصريحات عقب المباراة: "بيراميدز فريق قوي ويعيش واحدة من أفضل فتراته، لكننا كنا في قمة تركيزنا منذ البداية ونجحنا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة، وكان هدفنا واضحًا وهو الفوز والتأهل للمباراة النهائية من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج باللقب".

وأضاف مهاجم الزمالك: "أشكر جماهير الزمالك التي تساندنا في كل مكان، هذا الدعم يمنحنا طاقة كبيرة داخل الملعب، ونحن نعدهم بأن نبذل كل ما بوسعنا لإسعادهم ورفع الكأس في النهائي".

واختتم الجزيري حديثه قائلاً: "سعيد بالفوز وسنحتفل به اليوم، لكن تركيزنا سيتحول مباشرة إلى المباراة النهائية أمام الأهلي، فهي مواجهة كبيرة تتطلب جاهزية ذهنية وبدنية خاصة، ونتمنى أن يكون اللقب من نصيبنا".

وكان الزمالك قد حقق فوزًا دراماتيكيًا على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، ليحجز مكانه في نهائي السوبر المحلي ويضرب موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي الأهلي في مواجهة منتظرة بين قطبي الكرة المصرية.

