محمد بركات: الأهلي يتطور دفاعيا وتوروب نجح في تصحيح المسار

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر يعيش حالة من التطور الفني الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأداء الدفاعي تحسّن بشكل واضح بعد بداية غير مثالية مع المدير الفني الدنماركي توروب.





وخلال برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، قال بركات: “عندما تعاقد الأهلي مع توروب، كانت الأرقام بتؤكد أن الفريق بيعاني دفاعيًا، لكن مع الوقت الأمور اتغيرت، وشاهدنا أداء قوي أمام سيراميكا، استكمالًا للمستوى المميز أمام المصري”.



توازن في خط الوسط وتألق مروان عطية

وأشاد بركات بأداء خط وسط الأهلي خلال مواجهة سيراميكا، موضحًا أن التوازن التكتيكي كان حاضرًا بشكل كبير في اللقاء، مشيرًا إلى أن مروان عطية لعب دورًا مهمًا في صناعة الهدف الثاني، وهو ما يعكس حالة الانسجام بين عناصر الوسط.

وأضاف بركات أن الأهلي ارتكب خطأ وحيدًا عندما فتح خطوطه الدفاعية في بعض فترات المباراة، مما تسبب في استقبال هدف، لكنه أكد أن الفريق استحق التأهل إلى نهائي السوبر المصري عن جدارة.

تطرق بركات إلى الجدل التحكيمي الذي دار حول إحدى الكرات في نهاية اللقاء، موضحًا أن الكرة التي طالب بها لاعبو سيراميكا كليوباترا ليست ضربة جزاء صحيحة.

وقال: “الكرة مش ضربة جزاء، لأن يد اللاعب كانت في الوضع التشريحي الطبيعي تمامًا”.

وتحدث بركات عن المدافع المغربي أشرف داري، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات دفاعية كبيرة، إلا أن الإصابات المتكررة وسوء الحظ أثرا على مستواه مع الأهلي.



