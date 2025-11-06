الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إيهاب الخطيب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: " الأهلي أنهى التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل في مركز المهاجم أحدهم مصري والآخر يلعب في الدوري الأوروبي".

إصابة جراديشار

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن الحالة الصحية لمهاجم الفريق جراديشار، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف المصدر أن جراديشار في طريقه لعمل إشاعه لمعرفة حجم إصابته التي تعرض لها.

وأوضح المصدر أنه من الصعب لحاق جراديشار بمباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر المصري

تتجه انظار عشاق الكرة العربية إلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الاحد المقبل الذي يحتضن مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

تأهل الزمالك

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بالإمارات بعد الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

صعود الأهلي

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بالإمارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في الدقائق الاخيرة التي شهدت أكثر من4 فرص محققة.

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول برأسية حملت توقيع محمود حسن تريزيجيه، وتعادل مروان عثمان لسيراميكا في الشوط الأول قبل أن يضيف جراديشار هدف التقدم في الشوط الثاني.

