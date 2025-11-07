قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 7-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 داخل السوق الرسمية.

تعاملات البنوك

وأظهر سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه في آخر تداولات مسجلة داخل البنوك المصرية مساء أمس.

سعر الدولار

تعطل العمل في البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس نظرا لبدء مواعيد العطلة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي .

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن منح كل العاملين بالجهاز المصرفي إجازة رسمية تبدأ من اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت دون تغيير.

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن كافة الإدارات والقطاعات على مستوى البنوك العاملة في مصر قد تعطلت حتي ساعات مبكرة من صباح الأحد المقبل.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

تداولات الدولار أمس

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس  علي مستوي الجهاز المصرفي .

الدولار يرتفع 

وسجل سعر الدولار زيادة بلغت 11 قرشا أمام الجنيه، ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها علي مدار الأسبوعين الماضيين.

الجنيه امام الدولار

تذبذب الدولار في البنوك

وفقا لتداولات الأسبوع الماضي للدولار والتي أظهرت تراجعا في قيمة الدولار أمام الجنيه بقيمة وصلت لنحو  17 قرشا في المتوسط، وسط تصاعد في قيمة الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجنيه نحو 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,25 جنيه للشراء و 47,35 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

الدولار

أعلي سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، نكست، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول".

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي المصري اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي العمل في الجهاز المصرفي

