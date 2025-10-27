بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل المالي بين المصريين بالخارج والقطاع المصرفي داخل البلاد، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة وطنية تحت شعار "افتح حسابك في مصر"، وذلك بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في إطار رؤية الدولة المصرية لتلبية احتياجات أبنائها العاملين في الخارج وتيسير الخدمات المصرفية لهم.

أهداف مبادرة "افتح حسابك في مصر"

تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع جهود الدولة في دعم المصريين بالخارج وتسهيل معاملاتهم البنكية، بما يتيح لهم فتح حسابات مصرفية داخل مصر بطريقة آمنة ومبسطة من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، دون الحاجة إلى السفر إلى الداخل.



وأكد البنك المركزي أن الهدف الأساسي هو تشجيع تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز استثماراتهم داخل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خفض تكلفة التحويلات وتيسير الوصول إلى الخدمات البنكية.



خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج

بحسب البروتوكول الموقع بين الجهات المعنية، يمكن للمصريين بالخارج فتح حساباتهم البنكية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك والاطلاع على مستند الإرشادات الخاصة بالمبادرة.

التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لبدء إجراءات استيفاء المستندات المطلوبة.

يقوم موظف السفارة أو القنصلية بالاطلاع على مستند تحقيق الشخصية واستيفاء التوقيعات وختم نماذج فتح الحساب وتحصيل رسوم التصديق.

يُجرى التصديق من قبل القنصل أو السفير، ثم تُرسل المستندات عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية المصرية.

تصدق وزارة الخارجية بالقاهرة على التوقيعات وترسل المستندات الأصلية إلى البنك المختص.

يتم فتح الحساب خلال 3 أيام فقط من تاريخ تلقي المستندات الأصلية بالبنك.

يُرسل البنك رسالة نصية للعميل تحتوي على رقم الحساب الخاص به على رقم الهاتف المسجل بنموذج فتح الحساب.

مراسم توقيع البروتوكول

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة "افتح حسابك في مصر" بمقر البنك المركزي، بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، إلى جانب المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال.



ووقع البروتوكول من جانب وزارة الخارجية السفير نبيل حبشي نائب الوزير للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومن جانب القطاع المصرفي محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور قيادات رفيعة من البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنوك المشاركة.

تصريحات محافظ البنك المركزي المصري

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى داخل البلاد، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز مدخرات المصريين واستثمارها داخل النظام المصرفي الرسمي.

وأوضح أن المبادرة ستوفر خدمات مصرفية متكاملة تسهّل على المصريين بالخارج التعامل مع البنوك المصرية، مع خفض تكاليف التحويلات المالية إلى أدنى مستوى ممكن.

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية لإطلاق مبادرات إضافية تشمل التحويل الفوري للأموال من الخارج إلى مصر على مدار الساعة وطوال الأسبوع، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما يواكب التطور العالمي.

تصريحات وزير الخارجية والهجرة

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن مبادرة "افتح حسابك في مصر" تأتي ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير أفضل سبل الدعم والرعاية للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنها تضاف إلى سلسلة من المبادرات الحكومية في مجالات الإسكان، الأراضي الزراعية، الاستثمار، والتأمين.

وأوضح أن وزارة الخارجية تعمل على تيسير الخدمات القنصلية ورقمنتها لتقريب المسافات بين المواطن في الخارج ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التنسيق مع البنك المركزي والبنوك الوطنية يعزز الثقة في المنظومة المصرفية.

ودعا الوزير جميع المصريين في الخارج إلى الاستفادة من المبادرة الجديدة واستثمارها في تحويل أموالهم ومدخراتهم من خلال القنوات الرسمية، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحويلات

تُعد مبادرة "افتح حسابك في مصر" نقلة نوعية في منظومة التعامل المالي للمصريين بالخارج، إذ تتيح فتح حسابات مصرفية بأبسط الإجراءات دون الحاجة للعودة إلى مصر، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام البنكي المصري ويدعم تدفق العملة الصعبة إلى الداخل.

كما تسهم المبادرة في زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار سعر الصرف ودعم الاحتياطي النقدي وتعزيز فرص الاستثمار.