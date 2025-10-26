انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الأسبوع في البنك المركزي لنحو 47.45 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية، ليسجل 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي ، مصر، العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي) لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست،المصرف المتحد، ميد بنك، إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس) ليسجل 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، القاهرة، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB ) ليصل 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليصل نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في كريدى أجريكول لنحو 47.44 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم اليوم الأحد

47.56 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

47.54 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الأحد

47.53 جنيه للبيع