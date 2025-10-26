قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه ختام يوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا مطلع تعاملات الأسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد  26 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)  لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية،  ليسجل 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي) لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست،المصرف المتحد، ميد بنك،  إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس) ليسجل 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، القاهرة، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB ) ليصل 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليصل نحو  47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في كريدى أجريكول لنحو   47.44 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو   47.45 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم  اليوم الأحد 

47.56 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد 

47.54 جنيه للبيع.

متوسط  سعر بيع  اليوم الأحد

47.53 جنيه للبيع

