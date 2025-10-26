سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025.. بكام وصل عيار 21؟

يستمر استقرار سعر الذهب مع انتهاء تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 26-10-2025 علي مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب مع تعاملات اليوم، ثباتا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة من دون تغيير وذلك لليوم الثاني على التوالي

تداولات الذهب

ويشهد سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا بقيمة جاوزت 500 جنيه في المتوسط .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6285 جنيه للبيع و 6342 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5500 جنيه للبيع و 5550 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4714 جنيه للبيع و 4757 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3666 جنيه للبيع و 3700 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4111 دولار للبيع و 4113 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليومر

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44 ألف جنيه للبيع و 44.4 ألف جنيه للشراء

تداولات الذهب في نهاية الأسبوع

تعافى الذهب جزئيًا الجمعة الماضي، عقب صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة لشهر سبتمبر والتي جاءت أقل من التوقعات، ما عزز من رهانات خفض الفائدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر بنسبة 3%، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1%، ولكنه أعلى من نسبة 2.9% المسجلة في أغسطس، وتوسع مؤشر جميع السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3% على أساس سنوي، وهو أقل بعُشر ما كان عليه في الشهر السابق.

وتشير أداة “برايم ماركت ترمينال” إلى احتمالية بنسبة 96% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 28-29 أكتوبر الجاري.

كما أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال تسارع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أكتوبر إلى ثاني أعلى وتيرة نمو هذا العام، في حين تراجعت ثقة المستهلك وفق قراءة جامعة ميشيجان المعدلة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، بالتزامن مع اقتراب مهلة الرسوم الجمركية الجديدة مطلع نوفمبر.

ازدادت التقلبات الجيوسياسية تجاه المعدن الأصفر مع فرض ترامب عقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، مستهدفًا شركتي النفط لوك أويل وروسنفت.