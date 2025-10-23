قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
اقتصاد

بسبب تذبذب السعر العالم.. تأجيل الدورة الخامسة من معرض نبيو لشهر مايو ٢٠٢٦

ولاء عبد الكريم

قررت اللجنة المنظمة لمعرض الذهب والمجوهرات المصري "نبيو" تأجيل موعد انعقاد الدورة الخامسة من المعرض والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من ٢٣- ٢٥ نوفمبر القادم، وذلك في ضوء حالة عدم الاستقرار والارتفاع الحاد في أسعار الذهب العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية في عدة أقاليم وكذلك الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا والتي أثرت بدورها على الاقتصاد العالمي وأدت بشكل مباشر لرفع سعر الذهب باعتباره الملاذ الآمن لحفظ قيمة المدخرات في ظل تراجع قيمة الدولار والخفض المستمر لأسعار الفائدة عليه.
جاء القرار من اللجنة المنظمة التي تضم أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والشركة المنظمة للمعرض، بتأجيل موعد إقامة المعرض لشهر مايو ٢٠٢٦، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققها معرض نبيو خلال الدورات الأربع السابقة، وحفاظا على مكانته كمنصة إقليمية رائدة لصناعة الذهب والمجوهرات ونافذة قوية لتصدير المشغولات المصرية للخارج.

وقد تم اختيار الموعد لعقد المعرض في مايو ٢٠٢٦ بناء على التوقعات الاقتصادية للمحللين والخبراء والتي تشير إلى ارتفاع احتمالية الوصول إلى نهايات وحلول حاسمة للصراعات القائمة على الساحة العالمية، وبدء ظهور انفراجات للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وتؤكد اللجنة المنظمة للمعرض حرصها على تحقيق الأهداف المرجوة من المعرض وكذلك تفهمها للواقع الصعب الذي تعيشه الشركات العاملة في القطاع على مستوى محلي ودولي، وتؤكد استمرار بذل الجهود المطلوبة للإعداد للنسخة القادمة من المعرض خلال مايو ٢٠٢٦  لتخرج بأفضل صورة ممكنة بما يخدم الصناعة المصرية وتحقيق الهدف من المعرض كمنصة عالمية في مجال تجارة الذهب والمجوهرات.

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

