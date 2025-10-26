قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
رئيس شعبة الذهب: انخفاض عيار 21 بنسبة 3.5% خلال أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بعد موجة من الصعود المتواصل استمرت لأسابيع متتالية، مدفوعة بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح وتصحيح الأسعار بعد الارتفاعات التاريخية الأخيرة.

وأوضح واصف، في تقرير شعبة المعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 3.57% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 5540 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ5745 جنيهًا عند بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 5905 جنيهات للجرام، وأقل مستوى عند 5465 جنيهًا.

وأضاف أن هذا التراجع جاء نتيجة عمليات البيع من قبل المستثمرين والمستهلكين بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثر السوق المحلي بالهبوط الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالميًا.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب العالمي أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض بعد سلسلة صعود استمرت تسعة أسابيع متتالية، إذ سجلت الأونصة في بداية الأسبوع مستوى تاريخيًا عند 4381 دولارًا قبل أن تتراجع بقوة لتصل إلى مستوى الدعم عند 4000 دولار، ثم ترتد مجددًا لتغلق فوق 4100 دولار للأونصة، مع توقعات باستمرار التقلبات السعرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت واصف إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في تقليل حدة التذبذب في الأسعار المحلية، حيث يظل سعر الصرف مستقرًا في ظل أوضاع مالية ونقدية متوازنة واحتياطي قوي من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن التأثير الأكبر على الذهب المحلي يبقى مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للأونصة.

وتابع واصف أن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي بعد موجة الصعود التاريخي، متوقعًا أن تتجه الأسعار خلال الأيام المقبلة إلى الاستقرار النسبي، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في الأسواق العالمية قد تؤثر على حركة الذهب سواء صعودًا أو هبوطًا.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
اسماء أبو اليزيد
مي عمر
