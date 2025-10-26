سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

يشهد سوق الذهب في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار المعدن الأصفر في الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، سواء للمقبلين على الزواج أو للمستثمرين الراغبين في تأمين مدخراتهم بعيدا عن تقلبات الأسواق.

سعر الذهب في مصر الان

ويبحث عدد كبير من المواطنين يوميا عن أسعار الذهب في مصر لمتابعة حركة البيع والشراء في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

يواصل الذهب الآن أداءه المستقر نسبيا، مدعوما بالطلب القوي عليه كملاذ آمن، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

سعر الذهب اليوم الاحد 26 اكتوبر 2025

عيار 24: سجل نحو 6345 جنيها للبيع و6310 جنيها للشراء

عيار 22: بلغ نحو 5815 جنيها للبيع و5785 جنيها للشراء

عيار 21: سجل حوالي 5550 جنيها للبيع و5520 جنيها للشراء

عيار 18: بلغ نحو 4755 جنيها للبيع و4730 جنيها للشراء

عيار 14: سجل حوالي 3700 جنيها للبيع و3680 جنيها للشراء

عيار 12: بلغ نحو 3170 جنيها للبيع و3155 جنيها للشراء

الأونصة: سجلت نحو 197285 جنيها للبيع و196220 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: بلغ سعره 44400 جنيها للبيع و44160 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: سجلت نحو 4112.31 دولار

السبت 25 أكتوبر 2025

عيار 24: 6335 جنيها للبيع – 6305 جنيهات للشراء

عيار 22: 5810 جنيهات للبيع – 5780 جنيها للشراء

عيار 21: 5545 جنيها للبيع – 5515 جنيها للشراء

عيار 18: 4755 جنيها للبيع – 4725 جنيها للشراء

عيار 14: 3695 جنيها للبيع – 3675 جنيها للشراء

عيار 12: 3170 جنيها للبيع – 3150 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 197105 جنيهات للبيع – 196040 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 44360 جنيها للبيع – 44120 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4113.38 دولارا

الجمعة 24 أكتوبر 2025

عيار 24: 6365 جنيها للبيع – 6310 جنيهات للشراء

عيار 22: 5835 جنيها للبيع – 5785 جنيها للشراء

عيار 21: 5570 جنيها للبيع – 5520 جنيها للشراء

عيار 18: 4775 جنيها للبيع – 4730 جنيها للشراء

عيار 14: 3715 جنيها للبيع – 3680 جنيها للشراء

عيار 12: 3185 جنيها للبيع – 3155 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 197995 جنيها للبيع – 196220 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 44560 جنيها للبيع – 44160 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4125.58 دولارا

سعر الذهب

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

عيار 24: 6491 جنيها للبيع – 6457 جنيها للشراء

عيار 22: 5950 جنيها للبيع – 5919 جنيها للشراء

عيار 21: 5680 جنيها للبيع – 5650 جنيها للشراء

عيار 18: 4869 جنيها للبيع – 4843 جنيها للشراء

عيار 14: 3787 جنيها للبيع – 3767 جنيها للشراء

عيار 12: 3246 جنيها للبيع – 3229 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 201906 جنيها للبيع – 200840 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45440 جنيها للبيع – 45200 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4174.22 دولارا

الاثنين 20 أكتوبر 2025

عيار 24: 6560 جنيها للبيع – 6537 جنيها للشراء

عيار 22: 6013 جنيها للبيع – 5992 جنيها للشراء

عيار 21: 5740 جنيها للبيع – 5720 جنيها للشراء

عيار 18: 4920 جنيها للبيع – 4903 جنيهات للشراء

عيار 14: 3827 جنيها للبيع – 3813 جنيها للشراء

عيار 12: 3280 جنيها للبيع – 3269 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204039 جنيها للبيع – 203328 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45920 جنيها للبيع – 45760 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4257.11 دولارا

الذهب

الأحد 19 أكتوبر 2025

عيار 24: 6571 جنيها للبيع – 6526 جنيها للشراء

عيار 22: 6024 جنيها للبيع – 5982 جنيها للشراء

عيار 21: 5750 جنيها للبيع – 5710 جنيهات للشراء

عيار 18: 4929 جنيها للبيع – 4894 جنيها للشراء

عيار 14: 3833 جنيها للبيع – 3807 جنيهات للشراء

عيار 12: 3286 جنيها للبيع – 3263 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204394 جنيها للبيع – 202973 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46000 جنيه للبيع – 45680 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4249.97 دولارا

السبت 18 أكتوبر 2025

عيار 24: 6549 جنيها للبيع – 6514 جنيها للشراء

عيار 22: 6003 جنيهات للبيع – 5971 جنيها للشراء

عيار 21: 5730 جنيها للبيع – 5700 جنيه للشراء

عيار 18: 4911 جنيها للبيع – 4886 جنيها للشراء

عيار 14: 3820 جنيها للبيع – 3800 جنيه للشراء

عيار 12: 3274 جنيها للبيع – 3257 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 203683 جنيها للبيع – 202617 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45840 جنيها للبيع – 45600 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4250.91 دولارا

الجمعة 17 أكتوبر 2025

عيار 24: 6600 جنيه للبيع – 6577 جنيها للشراء

عيار 22: 6050 جنيها للبيع – 6029 جنيها للشراء

عيار 21: 5775 جنيها للبيع – 5755 جنيها للشراء

عيار 18: 4950 جنيها للبيع – 4933 جنيها للشراء

عيار 14: 3850 جنيها للبيع – 3837 جنيها للشراء

عيار 12: 3300 جنيه للبيع – 3289 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 205283 جنيها للبيع – 204572 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع – 46040 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4327.25 دولارا

سعر الذهب الان في مصر.. العوامل المؤثرة

ويعتبر المعدن النفيس وسيلة مثالية لحفظ القيمة في مواجهة اضطرابات الأسواق وتقلبات سعر الدولار، إلى جانب ارتباطه الوثيق بسعر الأونصة في البورصات العالمية التي تعد المحدد الرئيسي لاتجاهات الأسعار محليا.

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل أساسية، أبرزها أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى، وسعر صرف الدولار الأمريكي، فضلا عن الأحداث الجيوسياسية العالمية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة عند ارتفاع مستوى المخاطر.

وفي فترات خفض الفائدة عادة ما يتزايد الإقبال على شراء الذهب باعتباره بديلا استثماريا يحقق عائدا مضمونا على المدى الطويل، بينما يتراجع الطلب عليه في حالات رفع الفائدة التي تشجع على الاستثمار في أدوات مالية ذات عائد ثابت.

ويرى خبراء أسواق المال أن العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية علاقة عكسية بطبيعتها، إذ يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس، في حين تتراجع الأسعار مع تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

تعليق خبراء الذهب

كما يشير الخبراء إلى أن الذهب عادة ما يشهد ارتفاعا ملحوظا في فترات الاضطراب السياسي أو الاقتصادي، حيث يلجأ الأفراد والمستثمرون إلى اقتنائه كوسيلة للتحوط ضد المخاطر.

وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، يتوقع المحللون أن تشهد الأسعار بعض التراجعات المؤقتة نتيجة تباطؤ رفع الفائدة عالميا، إلا أن التوترات الجيوسياسية المستمرة ستظل عاملا داعما للأسعار، ما يعزز استمرار الطلب على المعدن كأداة ادخار واستثمار آمنة.

وعلى المستوى المحلي، تتباين حركة البيع والشراء يوميا تبعا لتقلبات الأسعار، حيث يفضل بعض المواطنين الشراء عند الانخفاض بغرض الادخار طويل الأجل، بينما يستغل آخرون فترات الصعود السريع لتحقيق مكاسب فورية من البيع.

ويعد عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق المصري، لما يتميز به من توازن بين الجودة والسعر، ما يجعله الخيار المفضل للأسر المصرية في المناسبات والزينة.

أما عيار 24 فيقبل عليه المستثمرون لارتفاع درجة نقائه ومناسبته للاستثمار طويل الأجل، بينما يلقى عيار 18 رواجا متزايدا بين الشباب بفضل تصميماته العصرية وسعره المناسب مقارنة بالعيارات الأخرى.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الذهب سيظل الاستثمار الأكثر أمانا في أوقات الأزمات، بفضل استقراره النسبي أمام تقلبات العملات والفوائد، وقدرته على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال على المدى الطويل.