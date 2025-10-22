أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس

مع تزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية في العالم، أصبح الذهب أحد أكثر الأصول التي يلتفت إليها المستثمرون كملاذ آمن.

في هذا السياق، يناقش عمرو مغربي، عضو الشعبة العامة للذهب، أسباب الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب وتوقيت شراء الذهب في ظل هذه الأوضاع المتقلبة.

في هذا التقرير، سنستعرض أهم ما قاله مغربي خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، بالإضافة إلى نصائحه للمستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب.

التوترات العالمية وراء ارتفاع أسعار الذهب

بحسب عمرو مغربي، فإن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى التوترات الاقتصادية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت فرض جمارك على عدة دول، خاصة الصين. هذه القرارات خلقت مشاكل اقتصادية كبيرة بين الولايات المتحدة والدول الكبرى، مما دفع تلك الدول إلى البحث عن أصول آمنة، وكان الذهب الخيار المفضل.

توجه الدول الكبرى إلى الذهب كملاذ آمن

مغربي أشار إلى أن دول مثل الصين وروسيا والهند تشتري كميات كبيرة من الذهب يومياً كنوع من التحوط ضد التقلبات الاقتصادية، وهذه الدول تسعى إلى الحفاظ على قوتها الاقتصادية عبر الاستحواذ على الذهب بشكل مستمر، وهو ما ساهم في رفع أسعاره بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية.

تأثير التوترات على أسعار الذهب في مصر

تأثرت أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى 4253 دولارًا، وهو ما انعكس على السوق المصري ورفع أسعار الذهب المحلي بشكل كبير. حالياً، يتجاوز سعر جنيه الذهب 46 ألف جنيه، مما يجعل البعض يتساءل عن توقيت الشراء الأنسب.

نصيحة شعبة الذهب: الاستثمار في الذهب

في ظل ارتفاع أسعار الذهب، قدم مغربي نصيحة هامة للمتعاملين في السوق، حيث أكد على أن الذهب يظل أحد أفضل الخيارات الاستثمارية على المدى الطويل. وأوضح أن من الأفضل شراء الذهب في حالة وجود فائض من المال، لأن الذهب لا يتسبب في خسارة للمتعاملين في حال تراجع الأسعار، بل تقل الأرباح فقط، ليعود الذهب لأسعاره المرتفعة لاحقًا.

توقيت الاستثمار في الذهب

وأكد مغربي أن الاستثمار في الذهب يجب أن يتم على المدى الطويل، حيث أن أقل فترة يمكن للمستثمر الانتظار خلالها هي سنة أو سنة ونصف. لكنه أضاف أن الارتفاعات السعرية قد تحدث في فترة زمنية قصيرة، تصل إلى ثلاثة أشهر. وعليه، فإن الذهب يظل أداة استثمارية آمنة، حتى وإن واجه السوق بعض التراجعات المؤقتة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

أشار مغربي إلى أن الذهب لا يوجد له سقف للارتفاع، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية. وقد شهد السوق لحظات من الاندهاش عند ارتفاع سعر جرام الذهب إلى 1000 جنيه، ثم 2000 جنيه، والآن نحن في مرحلة جديدة حيث يقترب السعر من 6000 جنيه للجرام. ومن المتوقع أن يظل الذهب أحد أكثر الأصول التي يجذب إليها المستثمرون في المستقبل.