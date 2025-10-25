سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من الراغبون في شراء الذهب، عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي يشهد اهتماما متزايدا من المواطنين، سواء من المقبلين على الزواج أو المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة للادخار، حيث يظل المعدن الأصفر أحد أهم أدوات حفظ القيمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر الذهب الآن في مصر

يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أشكال الاستثمار المتنوعة بين الزينة والادخار طويل الأجل.

فالكثير من المواطنين ينظرون إليه باعتباره وسيلة مضمونة لتأمين المدخرات، خصوصا مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب القرارات الاقتصادية للبنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، والتي تلعب دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق محليا وعالميا.

سعر الذهب اليوم في مصر

السبت 25 أكتوبر 2025

عيار 24: 6335 جنيها للبيع – 6305 جنيهات للشراء

عيار 22: 5810 جنيهات للبيع – 5780 جنيها للشراء

عيار 21: 5545 جنيها للبيع – 5515 جنيها للشراء

عيار 18: 4755 جنيها للبيع – 4725 جنيها للشراء

عيار 14: 3695 جنيها للبيع – 3675 جنيها للشراء

عيار 12: 3170 جنيها للبيع – 3150 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 197105 جنيهات للبيع – 196040 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 44360 جنيها للبيع – 44120 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4113.38 دولارا

الجمعة 24 أكتوبر 2025

عيار 24: 6365 جنيها للبيع – 6310 جنيهات للشراء

عيار 22: 5835 جنيها للبيع – 5785 جنيها للشراء

عيار 21: 5570 جنيها للبيع – 5520 جنيها للشراء

عيار 18: 4775 جنيها للبيع – 4730 جنيها للشراء

عيار 14: 3715 جنيها للبيع – 3680 جنيها للشراء

عيار 12: 3185 جنيها للبيع – 3155 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 197995 جنيها للبيع – 196220 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 44560 جنيها للبيع – 44160 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4125.58 دولارا

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

عيار 24: 6491 جنيها للبيع – 6457 جنيها للشراء

عيار 22: 5950 جنيها للبيع – 5919 جنيها للشراء

عيار 21: 5680 جنيها للبيع – 5650 جنيها للشراء

عيار 18: 4869 جنيها للبيع – 4843 جنيها للشراء

عيار 14: 3787 جنيها للبيع – 3767 جنيها للشراء

عيار 12: 3246 جنيها للبيع – 3229 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 201906 جنيها للبيع – 200840 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45440 جنيها للبيع – 45200 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4174.22 دولارا

الاثنين 20 أكتوبر 2025

عيار 24: 6560 جنيها للبيع – 6537 جنيها للشراء

عيار 22: 6013 جنيها للبيع – 5992 جنيها للشراء

عيار 21: 5740 جنيها للبيع – 5720 جنيها للشراء

عيار 18: 4920 جنيها للبيع – 4903 جنيهات للشراء

عيار 14: 3827 جنيها للبيع – 3813 جنيها للشراء

عيار 12: 3280 جنيها للبيع – 3269 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204039 جنيها للبيع – 203328 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45920 جنيها للبيع – 45760 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4257.11 دولارا

سعر الذهب اليوم في مصر

الأحد 19 أكتوبر 2025

عيار 24: 6571 جنيها للبيع – 6526 جنيها للشراء

عيار 22: 6024 جنيها للبيع – 5982 جنيها للشراء

عيار 21: 5750 جنيها للبيع – 5710 جنيهات للشراء

عيار 18: 4929 جنيها للبيع – 4894 جنيها للشراء

عيار 14: 3833 جنيها للبيع – 3807 جنيهات للشراء

عيار 12: 3286 جنيها للبيع – 3263 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204394 جنيها للبيع – 202973 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46000 جنيه للبيع – 45680 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4249.97 دولارا

السبت 18 أكتوبر 2025

عيار 24: 6549 جنيها للبيع – 6514 جنيها للشراء

عيار 22: 6003 جنيهات للبيع – 5971 جنيها للشراء

عيار 21: 5730 جنيها للبيع – 5700 جنيه للشراء

عيار 18: 4911 جنيها للبيع – 4886 جنيها للشراء

عيار 14: 3820 جنيها للبيع – 3800 جنيه للشراء

عيار 12: 3274 جنيها للبيع – 3257 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 203683 جنيها للبيع – 202617 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45840 جنيها للبيع – 45600 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4250.91 دولارا

الجمعة 17 أكتوبر 2025

عيار 24: 6600 جنيه للبيع – 6577 جنيها للشراء

عيار 22: 6050 جنيها للبيع – 6029 جنيها للشراء

عيار 21: 5775 جنيها للبيع – 5755 جنيها للشراء

عيار 18: 4950 جنيها للبيع – 4933 جنيها للشراء

عيار 14: 3850 جنيها للبيع – 3837 جنيها للشراء

عيار 12: 3300 جنيه للبيع – 3289 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 205283 جنيها للبيع – 204572 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع – 46040 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4327.25 دولارا

سعر الذهب اليوم في مصر

العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية

يرى خبراء أسواق المال أن العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية العالمية علاقة عكسية بطبيعتها، فكلما اتجهت البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، زاد الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بديل عن الأدوات المالية ذات العائد المنخفض.

وفي المقابل، يقل الطلب على المعدن النفيس في فترات رفع الفائدة، حيث يفضل المستثمرون الأصول التي تحقق عائدا ثابتا.

ويشير الخبراء إلى أن فترات ارتفاع أسعار الذهب عادة ما تتزامن مع تراجع أسعار الفائدة أو تصاعد المخاطر الاقتصادية والسياسية، مما يعزز الطلب على المعدن كوسيلة للحماية من التقلبات.

توقعات أسعار الذهب في المرحلة المقبلة

يتوقع محللو أسواق المال أن تشهد أسعار الذهب بعض التراجعات المؤقتة خلال الفترة القادمة، مدفوعة بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على الأصول الآمنة.

ويرى الخبراء أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وتذبذب الأسواق، نظرا لقيمته الحقيقية المستقرة على المدى الطويل مقارنة بالأدوات المالية الأخرى التي تتأثر سريعا بالتغيرات الاقتصادية.

أما في السوق المحلي، فتشهد حركة البيع والشراء تباينا ملحوظا مع تغير الأسعار يوميا، حيث يفضل البعض الشراء عند الانخفاض بغرض الادخار وتحقيق مكاسب مستقبلية، بينما يتجه آخرون للبيع للاستفادة من موجات الصعود السريع في الأسعار.

أفضل عيار ذهب للشراء في مصر

يعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا بين المصريين لتوازنه بين الجودة والسعر، إذ يمثل الخيار المفضل للأسر المصرية في المناسبات والزينة.

بينما يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لارتفاع درجة نقائه ومناسبته للاستثمار طويل الأجل، في حين يحظى عيار 18 بإقبال متزايد من الشباب نظرا لتصميماته العصرية وسعره المناسب مقارنة ببقية العيارات.

الذهب.. استثمار مضمون في أوقات الأزمات

يؤكد خبراء الاقتصاد أن الذهب سيظل خيارا رئيسيا للادخار والاستثمار بمختلف عياراته، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسود الأسواق العالمية.

ومع استمرار التقلبات في أسعار العملات والفائدة، يبقى المعدن الأصفر الأداة الأكثر أمانا للحفاظ على الثروة ومواجهة التضخم على المدى الطويل، مما يعزز مكانته كاستثمار استراتيجي لا يتأثر بتقلبات الزمن.