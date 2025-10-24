قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أقل سعر عيار ذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025، استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

أدني سعر دولار في الصاغة

وتضمن أدني سعر أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة داخل محلات الصاغة
 

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر لأقل عيار ذهب

وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3680 جنيه للبيع و3713 جنيه للشراء

تداولات الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة

استقرار الذهب

وفقا لتداولات اليوم الجمعة، أبقت تعاملات السوق على سعر المعدن الأصفر دون تغيير خصوصا خلال مستهل التداولات.

أسعار الذهب

انخفاض الذهب 

واستمر تراجع الذهب في مصر  مساء أمس الخميس ليهبط بمقدار 190 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات أسبوعية

وفقا لتداولات الذهب علي مدار أسبوع والذي شهد تذبذبا ليصعد بمعدل 215 جنيه في المتوسط ثم يتعرض للتهاوي خلال الأيام القلائل ليهبط أدني مستوي له.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب نحو 5520 جنيه في المتوسط

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6308 جنيه للبيع و 6365 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5520 جنيه للبيع و5570 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4731 جنيه للبيع و 4774 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3680 جنيه للبيع و3713 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.16 ألف جنيه للبيع و 44.56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4145 دولار للبيع و 4146 دولار للشراء

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

ملاذ آمن

وتصدر أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مؤشرات البحث، وذلك بسبب التغيرات الكثيرة في أسعار الذهب، ولآن الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين، نظرًا لما يمثله من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية، بالنسب للأفراد والمستثمرين والدول أيضًا.

انخفاض الأسعار

ويشهد سعر الذهب انخفاضات، متأثر بسعر انخفاض الاونصة العالمية

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب اخبار مصر مال واعمال

