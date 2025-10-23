500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا وكبيرًا داخل سوق الصاغة ، حيث قفز الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين بنحو 70 جنيهًا دفعة واحدة، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 560 جنيهًا مقارنة بسعر 5500 جنيه قبل ساعات، وسط ترقب واسع لحركة المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ثاني ارتفاع لها داخل البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع المعدن النفيس بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,114.06 دولار للأوقية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن وكالة «رويترز».



سعر الذهب

هذا الارتفاع العالمي انعكس بوضوح على أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية، ودفعها إلى مستويات قياسية جديدة لم تشهدها منذ أسابيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

ووفقًا لبيانات شعبة الذهب، بلغ سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 لعيار 24 نحو 6365 جنيهًا للجرام الواحد بدون احتساب المصنعية، وهو العيار الأعلى من حيث النقاء، ويُستخدم عادة في السبائك والقطع الذهبية الفاخرة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الزيادة جاءت نتيجة مباشرة للتقلبات في السوق العالمية، وارتفاع الطلب على المعدن كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

واصل سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 لعيار 21 صعوده القوي، ليسجل 5570 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، بعد زيادة بلغت 75 جنيهًا كاملة مقارنة بتعاملات أمس.

ويعد هذا العيار الأكثر تداولًا في مصر نظرًا لتوازنه بين الجودة والسعر، وتزايد الطلب عليه من المواطنين والمقبلين على الزواج.

المصنعية وأسعار البيع الحقيقية للمستهلك

تختلف أسعار الذهب للمستهلك باختلاف قيمة المصنعية التي يتم إضافتها على السعر الأساسي للجرام، حيث تتراوح المصنعية من 100 إلى 250 جنيهًا حسب كل تاجر ونوع المشغولات الذهبية.

وتنعكس هذه التكاليف الإضافية على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند الشراء، خاصة في ظل الزيادات المتتالية التي يشهدها السوق.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

أما سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 لعيار 18 فقد شهد هو الآخر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 4774 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

ويُعد هذا العيار من الخيارات المفضلة لبعض الفئات التي تبحث عن اقتناء الذهب بأسعار أقل مقارنة بعيارات 21 و24.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وفي متابعة شاملة لحركة السوق، فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 ارتفاعًا كبيرًا هو الآخر، حيث بلغ 44560 جنيهًا بعد أن زاد بمقدار 560 جنيهًا كاملة.

ويزن الجنيه الذهب عادة ثمانية جرامات من عيار 21، ما يجعله من أكثر الأشكال طلبًا لدى المستثمرين والمواطنين الراغبين في الادخار.

أسباب صعود أسعار الذهب اليوم

يرجع الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها زيادة أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على الذهب كأداة لحفظ القيمة في ظل عدم استقرار الأسواق.

كما أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة ساهمت في دعم اتجاه المعدن الأصفر نحو الصعود.

توقعات سعر الذهب في مصر

يتوقع خبراء الذهب أن يواصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

كما أشار بعض الخبراء إلى إمكانية تجاوز الجرام عيار 21 حاجز 5700 جنيه خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار الارتفاع العالمي للأوقية.