حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
الإعلامي الحكومي: سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي
بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم
اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2025.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا

سعر البيع:6366   جنيها

سعر الشراء: 6331  جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 
سعر البيع: 5835 جنيهًا

سعر الشراء: 5804 جنيهات

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع: 5570 جنيهًا

سعر الشراء: 5540  جنيهًا
 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18

سعر البيع:4774   جنيهًا

سعر الشراء:4749 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14

سعر البيع:3713جنيهًا

سعر الشراء: 3693 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 12

سعر البيع:3183  جنيهًا

سعر الشراء: 3166 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سعر البيع: 44560  جنيهًا

سعر الشراء:44320 جنيهًا

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

