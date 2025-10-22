سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول) ليصل نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، الكويت الوطني) لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، القاهرة، الأهلي المتحد، قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست،المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة،ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليسجل 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.49 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم اليوم الأربعاء

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

47.56 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الأربعاء

47.56 جنيه للبيع.