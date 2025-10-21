آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.



سعر الدولار في مصر اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى نحو 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي إلى نحو 47.56 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنكي نكست وتنمية الصادرات إلى نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف المتحد إلى نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، إتش إس بي سي (HSBC)، الأهلي المتحد، قطر الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، ليسجل 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك الكويت الوطني، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة، أبوظبي الأول، المصرف العربي، ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي (CIB) إلى نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.