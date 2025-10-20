قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
متحدث الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل بعض مباني وسط البلد إلى فنادق
دوري أبطال أوروبا| مرموش يعود لقائمة مانشستر سيتي استعدادًا لـ فياريال
حماس: إسرائيل لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار
اتحاد السلة يعلن مواعيد دور الـ 16 لـ دوري المرتبط
العملات الرقمية تتعافى مع انتعاش الأسواق.. وبيتكوين تقترب من 111 ألف دولار

استأنفت العملات الرقمية مسارها الصاعد، اليوم الإثنين، مع اقتراب عملة بيتكوين من حاجز 111 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية وتجاوز بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث التوقعات، في مؤشر على تحسن معنويات المستثمرين حول العالم.

وقفزت بيتكوين بنسبة 2.36% خلال 24 ساعة الماضية لتصل إلى 110.744.08 دولار، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها عند 103.602 دولار، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب". 

كما ارتفعت العملات الرقمية الأخرى مثل: "إيثريوم، وريبل، وسولانا" بنسب تراوحت بين 3% و5% خلال اليوم نفسه.

وأظهر مؤشر "RVT" الخاص ببيتكوين انخفاضا واضحا، ما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد للعملة الرقمية، ويستخدم هذا المؤشر لتقييم النشاط على شبكة بيتكوين، حيث يعكس الانخفاض زيادة التداول والاستخدام الفعلي للعملة، وهو ما يدل على ثقة متزايدة في السوق واحتمال بدء موجة صعود جديدة.

وأشارت منصة التحليلات الرقمية "ألفراكتال" إلى أن الانخفاضات التاريخية القوية في مؤشر RVT غالبًا ما تسبق مراحل صعود كبيرة، نظرا لأنها تعكس الاستخدام الفعلي للبيتكوين وليس مجرد الاحتفاظ بها.

من جهته، ألمح مايكل سايلور رئيس مجلس إدارة شركة "ستراتيجي" إلى نيته شراء كميات إضافية من العملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعززت الأسواق التقليدية معنويات المستثمرين في العملات الرقمية، حيث سجل مؤشر نيكي الياباني مستوى قياسيا تجاوز 49.000 نقطة، مسجلا مكاسب سنوية بلغت 25%. 

وجاء هذا الارتفاع بعد تأكيد الإعلام الياباني أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة ساناي تاكايتشي سيتحالف مع حزب نيبون إيشين لتشكيل حكومة ائتلافية، ما يعزز التوقعات بسياسات مالية توسعية ودعم للإنفاق الحكومي.

وفي الصين، أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 4.8% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 4.7%، فيما بلغ النمو منذ بداية العام مستوى يفوق الهدف السنوي للحكومة البالغ 5%.

وساهم الانخفاض الطفيف في مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 98.40 في دعم الأصول المقومة بالدولار، بما في ذلك العملات الرقمية، في حين استقر الذهب عند مستوى 4.250 دولار للأوقية.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن الأسواق الرقمية تتفاعل إيجابياً مع التطورات الاقتصادية والسياسية في آسيا، مما يعزز فرص استمرار التعافي وارتفاع أسعار العملات الرقمية الكبرى في الفترة المقبلة.

