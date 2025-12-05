قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
سعر أشهر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
مسار 2030.. الحكومة تراجع استقرار الاقتصاد الكلي وتُسرع التيسيرات الجمركية
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح محملة بالأتربة
ما الدعاء الذي لا يرد يوم الجمعة؟.. آية تقيك المصائب وتنصرك
أمريكا تطلق تحذيرا من المستوى الرابع وتدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا فورا
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور
الأنبا توماس يترأس رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة
سعر الدولار اليوم 5-12-2025
ما حكم مطالبة الإنسان بحقه مع عدم حاجته له لعلمه بمماطلة الغريم؟
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
أخبار العالم

أمريكا تطلق تحذيرا من المستوى الرابع وتدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا فورا

وزارة الخارجية الأمريكية
فرناس حفظي

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تحذيرها "عالي المستوى" لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا، داعية المقيمين منهم هناك إلى مغادرة البلاد "على الفور".

وأعادت الوزارة نشر تحذير السفر من المستوى الرابع "لا تسافر"، على موقعها الإلكتروني وهو الأعلى ضمن منظومة التحذيرات الأمريكية، من دون إدخال أي تعديلات على النسخة الصادرة أول مرة في مايو الماضي.

وأوضحت الخارجية أن الولايات المتحدة سحبت كامل طاقم بعثتها الدبلوماسية من كاراكاس عام 2019، ما يجعل تقديم الخدمات القنصلية – سواء الطارئة أو الروتينية – أمرا غير ممكن للمواطنين الأمريكيين داخل فنزويلا.

وأشار البيان إلى أن من يقررون البقاء يواجهون "مستويات مرتفعة من المخاطر"، تشمل "الاعتقال التعسفي، والتعذيب أثناء الاحتجاز، وتهديدات إرهابية، وخطر الاختطاف، إضافة إلى الاضطرابات الداخلية".

كما حذّرت الخارجية الأمريكية من "انتشار واسع لجرائم العنف، بما في ذلك القتل والسطو المسلح وسلب السيارات"، زاعمة أن قوات الأمن "تمارس قمعا شديدا ضد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أو المعارضة للحكومة".

وقدّمت الوزارة مجموعة إرشادات للراغبين في السفر رغم التحذير، من بينها "إعداد وصية، والاستعانة بفريق حماية محترف، وشراء تأمين للإخلاء الطبي".

وتعتمد الخارجية الأمريكية نظاما من أربعة مستويات لتحذيرات السفر، يبدأ من "اتخاذ الاحتياطات العادية" وينتهي بـ"لا تسافر"، وهو أشدها على الإطلاق.

يشار إلى أن واشنطن اتهمت، دون دليل، السلطات الفنزويلية بعدم بذل جهد كاف في مكافحة تهريب المخدرات. ونشرت البحرية الأمريكية مجموعة من السفن بقيادة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد وغواصة نووية وأكثر من 16 ألف جندي في البحر الكاريبي.

ومنذ سبتمبر الماضي، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 قاربا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل متكرر بأن الولايات المتحدة قد تبدأ قريبا في شن ضربات على أراضي الجمهورية.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن واشنطن "ستبدأ قريبا على الأرض" في مكافحة تهريب المخدرات من فنزويلا، لكنه لم يقدم تفاصيل عن العمليات العسكرية المحتملة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن القوات المسلحة الفنزويلية انتشرت في جميع أنحاء البلاد بسبب التهديدات المعلنة من إدارة الولايات المتحدة.

