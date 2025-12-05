أمريكا تطلق تحذيرا من المستوى الرابع وتدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا فورا

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تحذيرها "عالي المستوى" لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا، داعية المقيمين منهم هناك إلى مغادرة البلاد "على الفور".

وأعادت الوزارة نشر تحذير السفر من المستوى الرابع "لا تسافر"، على موقعها الإلكتروني وهو الأعلى ضمن منظومة التحذيرات الأمريكية، من دون إدخال أي تعديلات على النسخة الصادرة أول مرة في مايو الماضي.

وأوضحت الخارجية أن الولايات المتحدة سحبت كامل طاقم بعثتها الدبلوماسية من كاراكاس عام 2019، ما يجعل تقديم الخدمات القنصلية – سواء الطارئة أو الروتينية – أمرا غير ممكن للمواطنين الأمريكيين داخل فنزويلا.

وأشار البيان إلى أن من يقررون البقاء يواجهون "مستويات مرتفعة من المخاطر"، تشمل "الاعتقال التعسفي، والتعذيب أثناء الاحتجاز، وتهديدات إرهابية، وخطر الاختطاف، إضافة إلى الاضطرابات الداخلية".

كما حذّرت الخارجية الأمريكية من "انتشار واسع لجرائم العنف، بما في ذلك القتل والسطو المسلح وسلب السيارات"، زاعمة أن قوات الأمن "تمارس قمعا شديدا ضد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أو المعارضة للحكومة".

وقدّمت الوزارة مجموعة إرشادات للراغبين في السفر رغم التحذير، من بينها "إعداد وصية، والاستعانة بفريق حماية محترف، وشراء تأمين للإخلاء الطبي".

وتعتمد الخارجية الأمريكية نظاما من أربعة مستويات لتحذيرات السفر، يبدأ من "اتخاذ الاحتياطات العادية" وينتهي بـ"لا تسافر"، وهو أشدها على الإطلاق.

يشار إلى أن واشنطن اتهمت، دون دليل، السلطات الفنزويلية بعدم بذل جهد كاف في مكافحة تهريب المخدرات. ونشرت البحرية الأمريكية مجموعة من السفن بقيادة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد وغواصة نووية وأكثر من 16 ألف جندي في البحر الكاريبي.

ومنذ سبتمبر الماضي، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 قاربا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل متكرر بأن الولايات المتحدة قد تبدأ قريبا في شن ضربات على أراضي الجمهورية.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن واشنطن "ستبدأ قريبا على الأرض" في مكافحة تهريب المخدرات من فنزويلا، لكنه لم يقدم تفاصيل عن العمليات العسكرية المحتملة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن القوات المسلحة الفنزويلية انتشرت في جميع أنحاء البلاد بسبب التهديدات المعلنة من إدارة الولايات المتحدة.