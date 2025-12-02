فنزويلا تسمح باستئناف ترحيل مهاجرين غير قانونيين من الولايات المتحدة

أفادت وكالات الأنباء بأن فنزويلا سمحت باستئناف الرحلات لترحيل مهاجرين غير قانونيين من الولايات المتحدة، فيما يعد محاولة لتهدئة الأجواء مع الولايات المتحدة التي أنذر رئيسها غريمه الفنزويلي بضرورة ترك موقعه في السلطة لصالح المعارضة.



ينفد الوقت من أمام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتنفد الخيارات أمامه بعد عرض للتنحي ومغادرة بلاده تحت ممر آمن تضمنه الولايات المتحدة، وذلك بعد مكالمة قصيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

رفض ترامب سلسلة من الطلبات من الزعيم الفنزويلي، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المكالمة.

جاءت المكالمة، في 21 نوفمبر، بعد أشهر من الضغط الأمريكي المتزايد على فنزويلا، بما في ذلك الضربات ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة في منطقة البحر الكاريبي، والتهديدات المتكررة من ترامب بتوسيع العمليات العسكرية إلى البر وتصنيف كارتل دي لوس سولس، وهي جماعة تقول إدارة ترامب إنها تضم ​​مادورو، كمنظمة إرهابية أجنبية.

نفى مادورو

لطالما نفى مادورو وحكومته جميع الاتهامات الجنائية ويقولون إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة في فنزويلا، بما في ذلك النفط.

قال مادورو لترامب خلال المكالمة إنه مستعد لمغادرة فنزويلا شريطة أن يتمتع هو وأفراد عائلته بالعفو القانوني الكامل، بما في ذلك رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء قضية رئيسية يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لثلاثة من المصادر.