بنك إنجلترا يحذر من تقييمات مرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي وتزايد الديون

نشر بنك إنجلترا اليوم الثلاثاء تقريره حول الاستقرار المالي، موضحاً في رسم بياني كيف ساهمت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في رفع قيمة سوق الأسهم الأمريكية، حيث تراكمت استثمارات على توقعات نمو أرباح مستقبلية مرتفعة.



وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرسم البياني يظهر التغير السنوي في أسعار أسهم مؤشر S&P 500 مقابل نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة للـ12 شهراً القادمة، مع تمثيل حجم كل نقطة بحسب القيمة السوقية للشركة حتى 24 نوفمبر 2025.



وأوضح البنك أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي تتداول عند نسب سعر إلى أرباح أعلى من باقي السوق، مما يعكس توقعات بتحقيق أرباح مرتفعة في السنوات القادمة.



وقال التقرير: "أسعار أسهم العديد من شركات الذكاء الاصطناعي مدعومة جزئياً بتوقعات نمو الأرباح المستقبلية على مدى عدة سنوات، مما يجعل هذه الشركات – ومؤشرات الأسهم التي تشكل جزءاً كبيراً منها – تبدو مرتفعة القيمة تاريخياً وفق مؤشرات تعتمد على الأرباح السابقة والحالية وقصيرة الأجل."



وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض العائد على الأسهم الأمريكية المعدل دورياً (CAPE) إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له منذ فقاعة الإنترنت، حتى مع حساب المخاطر باستخدام توقعات الأرباح المستقبلية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يمثل ضغطاً على الاستقرار المالي.



ومن المخاطر الأخرى التي أشار إليها البنك، زيادة الاعتماد على التمويل بالدين في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من 2025.. وقال التقرير: "الروابط المتعمقة بين شركات الذكاء الاصطناعي وأسواق الائتمان، وتزايد الترابط بينها، تعني أنه في حال حدوث تصحيح في أسعار الأصول، قد تزيد الخسائر على الإقراض مما يرفع مخاطر الاستقرار المالي."



وتوقع البنك أن تصل استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس القادمة إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، مما يعزز هذه المخاطر.



وأضاف البنك أن سوق السندات استوعب حتى الآن هذا التدفق من ديون شركات الذكاء الاصطناعي، لكن هناك مؤشرات على زيادة تكلفة التأمين على ديون بعض الشركات، مثل Oracle، والتي ارتفع فرق عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد (CDS) لخمس سنوات من أقل من 40 نقطة أساس إلى نحو 120 نقطة أساس منذ نهاية يوليو، مقارنةً باستقرار المؤشر العام لسندات الشركات الأمريكية.

