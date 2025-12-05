أحمد شوبير لمجلس الزمالك: ابحثوا عن حلول وليس شماعات

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لمنتقدي حلقة برنامجه التي استضافت يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب يجب أن يبحث عن حلول بدلاً من تعليق الشماعات.

وقال شوبير، خلال برنامجه «الناظر» على قناة النهار، إنه يشكر الجمهور على ردود الأفعال الإيجابية التي حققتها الحلقة، مشيرًا إلى أن بعض النقاد انتقدوا الحلقة بموضوع المقارنة بين الأندية ومبالغ اللاعبين، وأضاف: «ما حكم في ماله ما ظلم».

وتابع شوبير: «رسالتي لنادي الزمالك: نركز على الحلول، وليس إلقاء اللوم. هناك لاعبين مثل صلاح مصدق وعبد الحميد معالي في طريق فسخ عقودهم، وهناك شكاوى من لاعبين آخرين مثل فرجاني ساسي، ومطالبات مالية من يانيك فيريرا لم يحصل على مستحقاته حتى الآن».