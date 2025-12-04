شوبير: الزمالك دخل سكة ضلمة والوضع صعب جدا

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق الأوضاع الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك بعد قرار الفيفا بإيقاف القيد الجديد على فريق الكرة بالنادي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "قولوا لي أقول أيه عشان البعض بيقول لي أنت متربص بالزمالك، إمبارح الفيفا أوقف قيد الزمالك من جديد ومن خلال مصادر بالزمالك عرفنا إن الأزمة هذه المرة تخص فرجاني ساسي".

وأوضح شوبير: "إحنا كده بدأنا نخش في سكة ضلمة بمعنى ضلمة يعني كل شوية إيقاف قيد إيقاف قيد قبل كده بسبب جوميز وقبله كريستين جروس واللي فات كله ما يكملش 300 ألف دولار فرجاني ساسي لوحده 505 ألف دولار، وإجمالي ما على الزمالك 778 ألف دولار بسبب قضايا إيقاف القيد نحو 778".

وأضاف شوبير: "أنا المفروض النهاردة بقول لك خبر بحكم شغلي، اطلع أقول لك أيه عشان مكونش متربص، والله العظيم كل ما أقول ما يحدث يقول لك ده أنت يا راجل..!، الزمالك مطالب دلوقتي تقريبا بنحو 40 مليون دولار".