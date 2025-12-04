قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أهلي مزنوش عليّا علشان أتجوز».. أمينة خليل تكشف أسرار زواجها: الحب ممكن يكون عكس شخصيتك
فيدرا تدافع عن منى زكي بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيلم الست
جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

للصيانة.. نقل مباريات الأهلي في بطولة كأس الرابطة لـ استاد السلام

سارة عبد الله

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن نقل مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة إلى استاد السلام.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "بسبب إغلاق استاد القاهرة للصيانة.. نقل مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة إلى استاد السلام ونقل مباريات الزمالك إلى استاد المقاولون العرب".

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري عبر قناة “أون تايم سبورت”.

