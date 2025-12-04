خلال الساعات المقبلة .. الزمالك يتحرك لتجديد عقد حارسه الصاعد

استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على التحرك رسميًا خلال الساعات المقبلة لحسم ملف تجديد عقد عمر عبدالعزيز، حارس مرمى فريق الشباب ومنتخب مصر تحت 17 عامًا، بعد الجدل الذي شهدته الفترة الأخيرة حول مستقبله.

وشهدت الساعات الماضية توافقًا داخل نادي الزمالك على تقديم عرض جديد للحارس الشاب، يتضمن تجديد عقده لمدة 5 مواسم، في محاولة لإغلاق ملف رحيله نهائيًا وضمان استمراره داخل القلعة البيضاء.

وسادت حالة من الغضب داخل النادي بسبب تحفظ عمر عبدالعزيز على تجديد عقده خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع منتخب الناشئين، ورغبته في خوض تجربة احتراف خارجي الموسم المقبل.

وكان أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الشباب بالزمالك، يخطط لتصعيد الحارس إلى الفريق الأول، قبل أن يتم تأجيل الخطوة بشكل مؤقت حتى الانتهاء من ملف التجديد بشكل نهائي.