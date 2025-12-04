سيدات سلة الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لبطولة أفريقيا

يختتم فريق سيدات السلة بالنادي الاهلي تدريباته في التاسعة مساء اليوم الخميس؛ استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا والتي يستضيفها النادي.

يخوض الفريق تدريباته على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي؛ استعدادا لمباراة الافتتاح والتي تقام في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الجمعة.

وتقام مراسم القرعة في السابعة ونصف مساء اليوم الخميس بقاعة فكري أباظة بمقر النادي في الجزيرة، في حضور محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدراة، نائبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسيد أنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وخالد العوضى مدير البطولة، وممثلي الأندية والوفود المشاركة في البطولة.

‎تأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة امتدادًا لدوره في دعم البطولات القارية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن نجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية والأفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – وبريف هارتس من مالاوي.