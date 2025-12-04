تصحيح حكومي سريع بعد نشر قائمة إرهابية خاطئة في العراق

أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، بأن نشر اسمَي الحوثيين وحزب الله ضمن قوائم الإرهاب العراقية أثار موجة واسعة من الجدل على الصعيدين الشعبي والسياسي، وذلك بعد تداول القرار في جريدة الوقائع العراقية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

نتيجة خطأ إداري

وأوضحت أن هذا الجدل دفع لجنة تجميد أموال المنظمات الإرهابية في البنك المركزي العراقي إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن نشر القائمة كان نتيجة خطأ إداري، وأن التصنيفات في الحقيقة تقتصر على الأفراد والجهات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وبناءً على طلب مقدم من دولة ماليزيا.

كما بيّنت اللجنة في وثيقة عاجلة وسريّة أن البنك المركزي وجّه فورًا بإجراء التعديل وتصحيح الخطأ.