أداء وروح وعزيمة حتى اللحظة الأخيرة..شوبير يشيد بأداء المنتخب الفلسطيني

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء المنتخب الفلسطيني أمام نظيره التونسي التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وكتب شوبير على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "برافو منتخب فلسطين أداء وروح وعزيمة حتى اللحظة الأخيرة".

مباراة فلسطين وتونس

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره التونسي، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وتنوعت المحاولات الهجومية، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط بعد أداء قوي من الجانبين.

ورفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، بينما بقي المنتخب التونسي في المركز الثالث بنقطة واحدة بعد خوض مباراتين.