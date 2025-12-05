قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

الخط الرابع للمترو
الخط الرابع للمترو
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن صور حديثة لسير العمل في المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتظهر الصور تقدمًا ملحوظًا في أعمال الحفر والإنشاءات بالمحطات المسار البالغ طوله 19 كيلومترًا، بعدد 17 محطة.

وتنفذ شركات المقاولات المصرية الوطنية أعمال المرحلة الأولى من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط، مرورًا بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم ومحطة الجيزة للتبادل مع الخط الثاني، ومحطة الملك الصالح للتبادل مع الخط الأول. كما تواصل 4 ماكينات حفر نفقي العمل في تنفيذ نفقي الخط بإجمالي نفقين لكل اتجاه.

ويجري في الوقت نفسه استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة الممتدتين حتى القاهرة الجديدة وحدائق الأشجار، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة التي تصل إلى مطار العاصمة للتكامل مع القطار الكهربائي الخفيف.

ربط مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

ويُعد المشروع محورًا رئيسيًا لربط مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة المترو، مع خدمة مناطق ذات كثافة سكانية عالية تشمل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر والأزهر والقاهرة الجديدة. وتتوقع الوزارة أن يخدم الخط بعد اكتماله نحو 1.5 مليون راكب يوميًا.

