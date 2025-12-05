قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أخبار العالم

ميزانية إسرائيل 2026.. تفاهمات مع معظم الوزارات وتعثر في ملف الدفاع

الكنيست
الكنيست
فرناس حفظي

تتقدم المفاوضات بين وزارة المالية الإسرائيلية والوزارات الحكومية بشأن صياغة ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم حتى الآن التوصل إلى اتفاقيات مع وزارات التعليم، والإسكان، والرعاية الاجتماعية، والسياحة، والاقتصاد، وتطوير النقب والجليل، والخدمات الدينية، والمساواة الاجتماعية، والتعاون الإقليمي.


في المقابل، لا تزال وزارة الدفاع الإسرائيلية خارج إطار التفاهمات، إذ لم يتم الاتفاق بعد على حجم ميزانيتها. 

وتشير التقديرات إلى أنه في حال تجاوزت ميزانية الدفاع السقف الذي حدّدته وزارة المالية، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما فيها تلك التي أبرمت الاتفاقيات، بهدف تغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري.


وتُظهر المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية أن أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد.

وزارة المالية الإسرائيلية الوزارات الحكومية وزارة الدفاع الإسرائيلية الإنفاق العسكري الحكومة الإسرائيلية

