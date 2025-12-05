ميزانية إسرائيل 2026.. تفاهمات مع معظم الوزارات وتعثر في ملف الدفاع

تتقدم المفاوضات بين وزارة المالية الإسرائيلية والوزارات الحكومية بشأن صياغة ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم حتى الآن التوصل إلى اتفاقيات مع وزارات التعليم، والإسكان، والرعاية الاجتماعية، والسياحة، والاقتصاد، وتطوير النقب والجليل، والخدمات الدينية، والمساواة الاجتماعية، والتعاون الإقليمي.



في المقابل، لا تزال وزارة الدفاع الإسرائيلية خارج إطار التفاهمات، إذ لم يتم الاتفاق بعد على حجم ميزانيتها.

وتشير التقديرات إلى أنه في حال تجاوزت ميزانية الدفاع السقف الذي حدّدته وزارة المالية، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما فيها تلك التي أبرمت الاتفاقيات، بهدف تغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري.



وتُظهر المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية أن أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد.