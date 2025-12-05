قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
سعر أشهر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
مسار 2030.. الحكومة تراجع استقرار الاقتصاد الكلي وتُسرع التيسيرات الجمركية
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح محملة بالأتربة
ما الدعاء الذي لا يرد يوم الجمعة؟.. آية تقيك المصائب وتنصرك
أمريكا تطلق تحذيرا من المستوى الرابع وتدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا فورا
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور
الأنبا توماس يترأس رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة
سعر الدولار اليوم 5-12-2025
ما حكم مطالبة الإنسان بحقه مع عدم حاجته له لعلمه بمماطلة الغريم؟
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توماس يترأس رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة

آباء الكنيسة الكاثوليكية
آباء الكنيسة الكاثوليكية
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

الرياضة الروحية

أقيمت الرياضة الروحية في الفترة من الأول، وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، حيث قاد إرشادات الرياضة الروحية الأب ماجد رضاني اليسوعي.

وفي ختام الرياضة، التقى راعي الإيبارشيّة الآباء الكهنة، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

 كما تمت مناقشة استعدادات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، كما شكر نيافته أبنائه الكهنة، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

الأنبا توماس عدلي الكاثوليك صوم الميلاد رياضة صوم الميلاد الكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

استخراج تراخيص البناء

استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

ترشيحاتنا

الفنانة كاتيا كعدي

كاتيا كعدي لصدى البلد: شخصيتي في سر وقدر تحمل تركيبة إنسانية معقدة.. فيديو

الفنان محمود الليثي

محمود الليثي: أشارك بالغناء والتمثيل في فيلم عروسة من الصين.. فيديو

محمد شاهين و زوجتة

محمد شاهين: أهدي تكريمي في الميما لزوجتي.. فيديو

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد