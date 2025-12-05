الأنبا توماس يترأس رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

الرياضة الروحية

أقيمت الرياضة الروحية في الفترة من الأول، وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، حيث قاد إرشادات الرياضة الروحية الأب ماجد رضاني اليسوعي.

وفي ختام الرياضة، التقى راعي الإيبارشيّة الآباء الكهنة، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

كما تمت مناقشة استعدادات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، كما شكر نيافته أبنائه الكهنة، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.