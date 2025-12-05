قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أخبار العالم

قيادي بفتح: دولة الإبادة عمقت مشروع التطهير العرقي في الضفة

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إنّ “دولة الإبادة الإسرائيلية استغلّت انشغال العالم بجرائمها الإبادية في غزة لتدفع خلال عامين بعاصفة تشريعات تعمّق منظومة الأبرتهايد القائمة على خرافة التفوّق الديني الاستعماري التي تُحكِم بها قبضتها على حياة شعبنا في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة. هذه التشريعات تشكل مساراً نحو قوانين استعمارية بالغة الشراسة، وتوسّع رقابة الاحتلال على تفاصيل حياتنا اليومية، وتُرسّخ التطهير العرقي كعقيدة حكم تحاول فرض أجندتها على مستقبل وجودنا على أرضنا”.

وأوضح دلياني أن “المشرّعين الإسرائيليين استثمروا اكثر من ٢٤ شهراً من الإبادة المتواصلة في غزة لتمرير أكثر من ٣٠ قانوناً جديداً يرسّخ التفوّق الديني اليهودي في بنية دولة الإبادة، مكمّلين أكثر من ١٠٠ قانون فصل عنصري سبق أن وثّقته المؤسسات الحقوقية. هذه القوانين تجرّم التفكير الحر، وتقمع حرية التعبير، وتمنح دولة الإبادة الإسرائيلية قدرة أوسع على التوغّل الرقابي داخل بيوتنا ومساحاتنا الخاصة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة”.

وأضاف دلياني أن “تجديد الأمر المؤقت، الذي يزج بأبناء شعبنا في السجون لمجرّد الاطلاع على معلومات تعتبرها دولة الإبادة غير مناسبة، يتكامل مع تشديد قيود لمّ الشمل، وتسهيل التهجير والطرد، وإجراءات عقابية أخرى تُعامل أطفالنا بمسؤولية البالغين”.

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذه التشريعات تتقدّم بالتزامن مع ازدياد الإعدامات الميدانية، ومصادرة الأملاك، والحواجز، وحصار المدن والقرى، والتهجير القسري في شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا، ضمن مسار واحد يهدف إلى تفتيت وجودنا الأصيل في وطننا ودفع مشروع التطهير العرقي.

