ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أخبار العالم

المدعي العام الأمريكي: تكثيف التحقيقات ضد أنتيفا والمنظمات المتطرفة

المدعية العامة الأمريكية
المدعية العامة الأمريكية
فرناس حفظي

وجهت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتكثيف التحقيقات في "المنظمات المتطرفة"، بما في ذلك حركة "أنتيفا" اليسارية المناهضة للفاشية، التي صنفها الرئيس دونالد ترامب منظمة إرهابية. 

جاء ذلك وفقًا لمذكرة حصلت عليها رويترز، والتي تنص على أن بوندي أمرت مكتب التحقيقات الفيدرالي بإعداد قائمة بالكيانات "التي قد تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية". 

وتدعو المذكرة، الموجهة إلى المدعين العامين والوكالات الفيدرالية، وزارة العدل إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات والتهم في هذا المجال، بما في ذلك "الجرائم الضريبية التي تتورط فيها منظمات متطرفة".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تقديم مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لعقوبات شديدة تشمل تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الإعلام الأمريكي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أجرت مراجعة إجرائية لمشروع القانون، الذي يقضي بتصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن هذا الملف.

وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن الرئيس ترامب بدأ عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.

ووفق بيان رسمي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ووزير الخزانة لدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGTs).

يأتي هذا التطور في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة ما تصفه بالأنشطة الإرهابية للجماعة على الصعيد الدولي، وسط توقعات بأن يثير المشروع جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية.


 

