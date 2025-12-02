فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين بعد طلب رسمي من واشنطن

أعلنت وزارة النقل الفنزويلية موافقتها على طلب تقدمت به السلطات الأمريكية لاستئناف رحلات إعادة المهاجرين الفنزويليين إلى بلادهم، وذلك بعد توقف شهدته الأسابيع الماضية على خلفية توترات سياسية بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن فنزويلا ستستقبل رحلتين أسبوعيًا مخصصتين لإعادة المهاجرين، وذلك كل يوم أربعاء وجمعة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار "تنظيم عملية عودة المواطنين وتسهيل إجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الأمريكي".

وفي السياق نفسه، أفادت سلطات الطيران المدني في كاراكاس بأنها تلقت طلبًا رسميًا من الولايات المتحدة لاستئناف هذه الرحلات، ونقلت قناة VTV عن السلطات أن الخطوة تهدف إلى "إعادة تفعيل الجسر الجوي المخصص لعودة المهاجرين الفنزويليين من الأراضي الأمريكية".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 نوفمبر الماضي، إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا عبر منصة "تروث سوشيال"، متهمًا كاراكاس بالتقاعس عن مكافحة تهريب المخدرات. وقد رفضت الحكومة الفنزويلية القرار بشدة، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للسيادة الجوية"، مطالبة واشنطن باحترام القانون الدولي، وداعية الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي إلى إدانة الخطوة الأمريكية.

وبينما يستمر التوتر السياسي بين البلدين، ينظر إلى استئناف رحلات إعادة المهاجرين كإجراء عملي يهدف إلى تسهيل عودة الفنزويليين الراغبين في العودة إلى بلادهم رغم الخلافات المستمرة.