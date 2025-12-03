قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي يُشيد بحلمي طولان.. و3 أخطاء قلبت المباراة|فيديو
نام في مؤتمر صحفي.. البيت الأبيض يكشف الأسرار: ترامب يعمل 12 ساعة يوميًا أكثر من المواطن الأمريكي
«بهجة أيامنا وشمس حياتنا».. عمرو سلامة يُوجّه رسالة لوالدته في عيد ميلادها
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي: موقف «شريف» مع حلمي طولان يُهدّد مكانه في التشكيل المقبل|فيديو
هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة
مصطفى الفقي: تصنيع السلاح هو الضمان الحقيقي لأمن الدول.. و«اللي معاه سلاح يبقى»|فيديو
رئيس هيئة السكة الحديد يبحث التعاون مع اليابان لتوطين الصناعة وتحديث المنظومة في مصر |صور
ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء
أبرز جهود وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية خلال شهر نوفمبر
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ستلجأ أمريكي لضرب فنزويلا؟ نشأت الديهي يوضح

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

طرح الإعلامي نشأت الديهي، تساؤلًا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم على ضرب فنزويلا وخلع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.


وتوقع "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “تن” أن تقوم الولايات المتحدة بضربات نوعية في فنزويلا كما فعلت مع إيران.


وقال "رغم العداء التاريخي بين الولايات المتحدة وأمريكا، ولكنها لم تغزو الأراضي الإيرانية واكتفت بمجرد توجيه ضربات نوعية على بعض الأهداف، كما لم تقم بخلع النظام الإيراني أيضًا".


وأضاف "أتوقع أن ما سيقوم به ترامب هو ربما توجيه ضربات نوعية لبعض الأهداف داخل فنزويلا مع الإبقاء على الرئيس والدخول في مفاوضات جديدة".

نشأت الديهي الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا نيكولاس مادورو الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

المتهم

خنقه على سبيل المزاح.. تفاصيل واقعة تعرض شخص للموت على يد صديقه بالغربية

ترشيحاتنا

تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام

مصر تترأس مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”

مكتب شكاوى المرأة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لشركاء ومراكز الدعم النفسي

القومى للمرأة ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث سبل التعاون المشترك

وزير الاتصالات

بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي بهيئة الرقابة الصحية

بالصور

طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل سمك بلطي مشوي
طريقة عمل سمك بلطي مشوي
طريقة عمل سمك بلطي مشوي

تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

الطائرة رافال
الطائرة رافال
الطائرة رافال

عادات يومية خطيرة تدمر البنكرياس.. وتحفّز شيخوخة الجسم بشكل أسرع|تعرّف عليها

عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم
عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم
عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة .. نصائح لحماية صحتك

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة
علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة
علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد