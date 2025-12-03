هل ستلجأ أمريكي لضرب فنزويلا؟ نشأت الديهي يوضح

طرح الإعلامي نشأت الديهي، تساؤلًا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم على ضرب فنزويلا وخلع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وتوقع "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “تن” أن تقوم الولايات المتحدة بضربات نوعية في فنزويلا كما فعلت مع إيران.



وقال "رغم العداء التاريخي بين الولايات المتحدة وأمريكا، ولكنها لم تغزو الأراضي الإيرانية واكتفت بمجرد توجيه ضربات نوعية على بعض الأهداف، كما لم تقم بخلع النظام الإيراني أيضًا".



وأضاف "أتوقع أن ما سيقوم به ترامب هو ربما توجيه ضربات نوعية لبعض الأهداف داخل فنزويلا مع الإبقاء على الرئيس والدخول في مفاوضات جديدة".