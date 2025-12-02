قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
فقاعة انتخابية.. الديهي يقدم مقترحا للوطنية للانتخابات بشأن مرشحي السوشيال ميديا

محمود محسن

قدم الإعلامي نشأت الديهي، مقترحًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإفصاح عن عدد الأصوات لبعض المرشحين الذين انتشرت مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحدثون عن خروقات كبيرة في العملية الانتخابية.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”"اقترح على المستشار حازم بدوي والمستشار البنداري، ياريت تقولوا لنا هي الناس اللي كان صوتها عالي على الفيس بوك جابت عدد أصوات كام".


وأضاف "الناس دي طبعا من حقهم يقولوا ويشتكوا ولكن عندي فضول صحفي أعرف الناس دي جابت أصوات قد ايه، يعني مثًلًا المرشح أحمد بلاد في المحلة عمل فيديو والداخلية بسرعة قبضت على من يقوم بتمويل سياسي ودخل إعادة".


وأردف "أنا بمتابعة دقيقة للحصر العددي عايز أشوف أصوات هؤلاء المرشحين، أتمنى الهيئة تكشف عن عدد الأصوات الزاعقة"، متسائلًا "هل فعلا الناس دي فقاعة انتخابية ولا لهم أرضية على الأرض، هل بحثا عن تريند ولا بحثا عن أصوات".

نشأت الديهي الهيئة الوطنية للانتخابات

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

مدرسة سيدز للغات

دفاع أطفال مدرسة سيدز: إحالة القضية للنيابة العسكرية.. جريمة منظمة يشتبه تهديدها للأمن القومي

زينة

زينة عن شخصية مروة في ورد وشوكولاتة : حبيتها جدا وصعبت عليا

الدواجن

يتم حقنها بالمياه ولونها أزرق بعد الذبح.. شعبة الدواجن تحذر من الفراخ السردة

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

