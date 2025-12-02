فقاعة انتخابية.. الديهي يقدم مقترحا للوطنية للانتخابات بشأن مرشحي السوشيال ميديا

قدم الإعلامي نشأت الديهي، مقترحًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإفصاح عن عدد الأصوات لبعض المرشحين الذين انتشرت مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحدثون عن خروقات كبيرة في العملية الانتخابية.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”"اقترح على المستشار حازم بدوي والمستشار البنداري، ياريت تقولوا لنا هي الناس اللي كان صوتها عالي على الفيس بوك جابت عدد أصوات كام".



وأضاف "الناس دي طبعا من حقهم يقولوا ويشتكوا ولكن عندي فضول صحفي أعرف الناس دي جابت أصوات قد ايه، يعني مثًلًا المرشح أحمد بلاد في المحلة عمل فيديو والداخلية بسرعة قبضت على من يقوم بتمويل سياسي ودخل إعادة".



وأردف "أنا بمتابعة دقيقة للحصر العددي عايز أشوف أصوات هؤلاء المرشحين، أتمنى الهيئة تكشف عن عدد الأصوات الزاعقة"، متسائلًا "هل فعلا الناس دي فقاعة انتخابية ولا لهم أرضية على الأرض، هل بحثا عن تريند ولا بحثا عن أصوات".